Anecdotes

Resident Evil: Gaiden devait à l’origine être canon. En effet, il devait créer un lien avec Resident Evil Code Veronica, mais comme le scénario a changé au cours du développement cette idée a été abandonné. Enfin, ce jeu est cité dans l’un des rapports de Wesker, dans ce rapport, il est dit que Léon a rejoint une organisation anti-Umbrella. Cependant, la fin de Resident Evil Gaiden nous apprend que le joueur contrôle une arme bio-organique qui se fait passer pour Léon. Or, dans Resident Evil 4, cette idée a été complètement balayée et a rayé Resident Evil Gaiden de la chronologie officielle.Capcom a fermé les serveurs américains et japonais le 31 décembre et le 30 juin 2011. Cependant, des fans ont réussi a créer un serveur de remplacement pour la version japonaise seulement, car la version américaine utilisé une autre méthode de transfert de données.Le développement du jeu a commencé sous le nom de Resident Evil Online.Une grosse partie du contenu du premier épisode a été retirée. Le jeu devait initialement offrir 18 scénarios aux joueurs, mais de nombreux niveaux et personnages ont été retirés. La plupart de ces niveaux et personnages sont apparus avec Resident Evil Outbreak File #2.En utilisant des codes actions replay, il est possible d’utiliser quelques personnages retirés dans le premier épisode.Si le multijoueur en ligne est le principal atout de Resident Evil Outbreak, il n’a jamais été jouable en ligne en Europe. Cela s’explique par les difficultés techniques liées au fait de devoir travailler dans plusieurs langues et avec différents fournisseurs de services. La sortie européenne a tout de même été retardée dans l’espoir de résoudre ces problèmes, mais il a finalement été décidé d’introduire des personnages contrôlé par l’IA.Pour les jaquettes américaines, la police qui a été utilisée est la même que celle utilisé pour les films de Paul W. S. Anderson, alors que les versions japonaises et européennes utilisent la police classique.La jaquette européenne de Resident Evil Outbreak File #2 n’a pas le pistolet tenu par la personne qui se trouve dans l’égout.Les trois seuls personnages principaux qui n'ont pas de morts prévues dans les deux jeux sont Kevin, Mark et Jim.Le troisième épisode a été annulé à cause des faibles ventes du second opus par rapport au premier épisode.Lone Wolf (ou Nighthawk), qui figure dans le mode héros du jeu, est le pilote d’hélicoptère qui récupère Hunk à la fin du 4e survivant dans Resident Evil 2.Un événement promotionnel a été mis en place par Capcom pour promouvoir le jeu. Le but était pour les joueurs résoudre des énigmes afin de récupérer des preuves à travers des sites internet afin de dénoncer les actions d’Umbrella Corporation.Les objets secondaires à récoltés sont des ratons laveurs en peluche. Il est indiqué dans le jeu qu’il s’agit de la mascotte de la ville.Dans la version PC du jeu, il y a des textures inachevées et des écrans de chargement de Star Wars: Battlefront 3. Slant Six Games développait donc Star Wars: Battlefront 3 avant que le jeu soit annulé.