Pas de bald shaming ! Notre champion ne doit pas porter atteinte aux personnes qui souffrent d'alopécie et/ou qui possèdent un corps glabre en se rasant partiellement ou intégralement le corps. Pas de fit shaming ! Notre champion ne doit pas offenser les personnes qui possèdent peu de masse graisseuse en portant un corset ou en simulant des muscles à l'aide de prothèses en mousse ou en silicone ou à l'aide de bodypainting. Et enfin pas de blackface ! Le règlement est susceptible de se durcir d'une année à l'autre alors étudiez-le rigoureusement avant de vous lancer dans la compétition.Revenons au moment présent...

(cliquez pour agrandir)(je me suis arrêté aux 4 premières pages)L'observatoire des mouvements sectaires se dit préoccupé

À gauche, son costume et à droite un exemple qui montre à quoi son costume aurait dû ressembler pour être validé :

Pour être exact, le costume n'est pas vraiment interdit, en fait, on interdit à une personne de le porter.

Like

Who likes this ?

posted the 10/15/2019 at 04:49 PM by cb