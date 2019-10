Le jeu Zombie Army 4 aura droit à son collector avec une figurine bien sympa!!A l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu-Un Artbook-Un steelbook-Une figurine de Requin de 25cmLe tout pour 100€N'hésitez pas à passer par les liens, je compte sur vous les amisPlus il y aura de commande et plus vite il y aura des concours Zombie Army 4 collector 100€

posted the 10/15/2019 at 02:49 PM by leblogdeshacka