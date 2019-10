Alors que l'on attend encore une bande-annonce finale de L'Ascension de Skywalker, les chaînes de cinéma reçoivent quelques informations afin de se préparer. D'après le site spécialisé américain Star Wars Unity, les cinémas ont reçu une première estimation de 155 minutes pour la durée du film, soit 2 heures et 35 minutes. Comme l'Episode IX est toujours en montage, il ne s'agit pas de la durée officielle mais il est par exemple peu probable d'imaginer une extension ou une diminution significative de cette durée.

posted the 10/15/2019 at 12:40 PM by gat