The Coalition semble ainsi bien décidé à faire régner l'ordre, comme en témoigne une interview accordée au site Segment Next. Ces derniers annoncent que les sanctions seront lourdes, et que les premiers avertissements ont déjà été envoyés aux joueurs les plus problématiques. Dans les faits, certains joueurs ont déjà écopé de 640 jours de suspension, soit un an et neuf mois environ. Certains se sont évidemment plaints, mais le studio a été clair :



"Nous avons examiné le compte de cette personne, et il s'agit d'un "quitter" récidiviste : en réalité, il a "ragequité" 18 des 21 matchs joués en une journée."

Cependant, certains autres punis ont vu leurs comptes réactivés, en accompagnant la chose d'un avertissement sans équivoque :



"Les joueurs quittant les parties ont été suspendus d'un mois à un an en fonction de leur comportement passé. Voilà la durée de suspension qui vous attend si vous le faites régulièrement. Faites attention. Au cours des prochaines heures, les utilisateurs concernés par une suspension ne le seront plus, mais à la première déconnexion, la sanction sera appliquée. Vous voilà prévenus."