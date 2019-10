CD Projekt vient de lancer aujourd'hui un concours de photographie officiel sur le thème de Cyberpunk 2077, son jeu de rôle à la première personne attendu en début d'année prochaine.



Les amateurs de photos ont ainsi jusqu'au 16 décembre prochain pour « capturer l'ambiance sombre et futuriste de Cyberpunk 2077 dans le monde réel en utilisant l'art de la photographie » et envoyer leur cliché à CD Projekt via le site du concours. Un panel d'experts du studio polonais, ainsi que le photographe professionnel Liam Wong, désigneront trois vainqueurs, tandis que la communauté pourra quant à elle mettre en avant dix photographies. À la clé, jusqu'à 4 000 $ pour le grand vainqueur, des éditions collector de Cyberpunk 2077, des RTX 2080 Ti de NVIDIA, des licences Adobe Creative Cloud, une veste VIP ou encore un sac stylisé.



CD Projekt précise qu'il ne faudra apporter que des « modifications légères, comme les filtres de luminosité » sur les photos. Le concours est valable jusqu'au 16 décembre prochain, en attendant la sortie de Cyberpunk 2077 prévue le 16 avril 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.