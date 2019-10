Les fans ne l'attendaient pas forcément, mais Capcom annonce la sortie ce mois-ci de Resident Evil VII : Walkthrough the Fear, une préquelle à son jeu d'horreur sorti en janvier 2017 sur PC, Xbox One et PlayStation 4 (bien qu'une version Switch existe également au Japon).



Avant de s'emballer, il faut savoir que ce titre est en fait en une expérience de réalité virtuelle et ne sera disponible uniquement qu'au pays du soleil levant. Le 26 octobre donc, les japonais pourront s'essayer à une aventure horrifique en immersion complète durant près de 40 minutes, en coopération.



Resident Evil VII : Walkthrough the Fear propose de revenir en Louisiane et de revoir le personnage de Jack, piégé dans un sous-sol.



A moins d'habiter sur l'archipel nippon, il va être difficile pour vous de savoir de quoi il en retourne exactement, à moins de vous rendre au Plaza Capcom Ikebukuro VR-X de Tokyo. Espérons que l'expérience dépasse les frontières et arrive d'une manière ou d'une autre en Europe.