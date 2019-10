Hideo Kojima a reçu un casque de réalité virtuelle Valve Index de la part de Valve, et l’affiche joyeusement sur les réseaux sociaux. Tout porte à croire que le prochain jeu de ce génie du jeu vidéo sera un jeu VR…A 56 ans, Hideo Kojima peut se vanter d’être et de rester l’un des plus grands innovateurs dans l’industrie du jeu vidéo. En plus d’avoir inventé le jeu d’infiltration avec la célèbre saga Metal Gear, ce visionnaire est le premier a avoir proposé – dès les années 80 avec Snatcher et Policenauts – des jeux à la narration inspirée par les films hollywoodiens. Même son nouveau jeu, Death Stranding, à paraître le 8 novembre 2019, promet un gameplay totalement inédit même si le projet reste drapé de mystère à un mois de sa sortie…Il n’est donc pas surprenant de voir Hideo Kojima, que l’on connaît depuis toujours tourné vers le futur, se prendre de passion pour une technologie en passe de révolutionner le jeu vidéo : la réalité virtuelle. Par le passé, le créateur avait déjà donné son avis sur la VR. Selon lui, elle fait partie, avec l’IA ou la robotique, des technologies qui permettront aux jeux de prendre une nouvelle ampleur et de se fondre avec d’autres secteurs comme le cinéma, l’éducation ou les services.En 2017, il estimait que cette technologie bouleverse tous les codes et les acquis parce qu’elle est la première à ne pas dépendre d’un cadre. Jusqu’à présent, les images, les films, les jeux, et tous les médias étaient centrés autour d’un cadre. Or, la VR efface le cadre pour laisser l’artiste propose son contenu comme il l’entend dans un environnement à 360 degrés. Déjà à l’époque, l’ex-champion de Konami s’avouait très excité par ce concept.Deux ans plus tard, sur Twitter et Instagram, Hideo Kojima exhibe fièrement son casque VR Valve Index flambant neuf encore dans sa boîte et directement envoyé par Valve. Un simple Tweet qui ouvre la porte à tous les fantasmes…Même s’il ne s’agit que de spéculation, il est fort possible que Valve ait convaincu Hideo Kojima de créer des jeux en réalité virtuelle pour son casque VR. On pourrait par exemple imaginer un Half Life 3 proposant un gameplay révolutionnaire, ou pourquoi pas un Metal Gear VR qui serait le premier jeu d’infiltration en réalité virtuelle ?Dès 1999, le Japonais explorait cette thématique avec Metal Gear : VR Missions. Dans cet opus ” bonus ” de la saga, le personnage de Raiden doit effectuer des centaines de missions dans la réalité virtuelle. Peut-être Hideo Kojima envisage-t-il de laisser les joueurs s’entraîner à leur tour dans la VR pour devenir des cyber-soldats d’élite…