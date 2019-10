Les fans de The Last of Us Part II attendait cela avec impatience : l'annonce d'une édition collector, d'un prix mais aussi de la date d'ouverture des précommandes.



C'est chose faite, puisque la plus grosse édition sur notre territoire est disponible en commande depuis ce matin. Seulement voilà, l'annonce du prix laisse circonspects certains joueurs, jugeant la finition de la figurine d'Ellie bien en dessous des espérances pour un ensemble vendu à 189.99€.

Petit florilège de certains joueurs :



"Franchement jpense mm en ayant eu assez j’aurais pas pris la collector genre la figurine est mal faite je trouve on dirait pas ellie (en tout cas au niveau du visage) donc bon... jvoulais surtout le steelbook pcq punaise il est magnifique"



"Y a juste le problème de la figurine immonde qui me dérange pour l'achat du collector, non mais sérieux regarder cette tronche!"



"Bon c'est décidé, adieu le collector et sa figurine dégueulasse"

The Last of Us Part II est attendu le 21 février 2020 sur PlayStation 4.