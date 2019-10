Suite à l'affaire qui a valu à un joueur professionnel Hearthstone de se faire bannir par Blizzard pour sa prise de position politique concernant les manifestations de Hong-Kong, Epic Games, le créateur de Fortnite, vient de déclarer dans un communiqué qu'il ne bannirait pas les joueurs ou les créateurs de contenu pour leurs discours politiques.



Un porte-parole de la société Epic Games a précisé leur position, en expliquant :



"Epic soutient le droit de chacun d'exprimer ses opinions sur la politique et les droits de l'homme. Nous n'interdirions ni ne punirions un joueur ou un créateur de contenu Fortnite pour avoir pris la parole sur ces sujets."



Le message d'Epic rejoint de nombreux autres venant de joueurs qui estiment que la décision de Blizzard est "inacceptable", invitant à boycotter les titres de la firme. Cette décision a également été critiquée par des membres de la classe politique américaine, notamment le sénateur orégonais Ron Wyden sur Twitter.



Pour rappel, le joueur Ng «Blitzchung» Wai Chung avait exprimé son soutien aux manifestants de la ville chinoise en portant un masque à gaz et des lunettes de ski lors d'une retransmission des HearthStone Grandmasters. Il avait également déclaré lors d'une interview d'après match "Libérez Hong Kong". A compter du 5 octobre, le joueur ne pourra plus participer à aucun tournoi organisé par Blizzard pendant une année.