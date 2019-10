Pour être honnête, je m'attendais à ce que ce choix soit critiqué lors de l'annonce du jeu. Je pensais que nous serions "bashés" et que les gens nous demanderaient pourquoi nous avons arrêté l'action. J'avais bien conscience que de nombreux fans aiment Yakuza grâce l'action qu'il propose. Jeter quelque chose que nous savions populaire était une décision qui demandait du courage. Cela étant dit, et même s'il demeure des éléments que nous pouvons améliorer, si nous estimons que nous pouvons proposer quelque chose de meilleur, c'est la direction que nous souhaitons emprunter. Par conséquent, lorsque a dû être fait le choix entre ce que nous avons fait par le passé et l'intérêt généré par une nouvelle idée, nous nous sommes dits que les joueurs seront finalement d'accord avec le bien fondé de choisir la nouveauté. Donc même en ayant conscience que nous allions nous faire basher, nous l'avons fait quand même. [...]

Malgré cela, ce sont les joueurs qui décident en fin de compte. Donc s'ils disent que le jeu n'est pas amusant et que les jeux Yakuza originaux étaient meilleurs, nous aurons besoin de repenser notre approche vu que nous sommes des gens qui désirent créer des jeux qui sont acceptés par les joueurs. Et en même temps, si nous prenons une direction ou une autre car on nous dit de le faire, ce n'est pas une bonne chose pour un créateur que de se plier aux moindres exigences de ses joueurs. Et je sais que ce n'est pas une bonne manière de présenter les choses. Nous avons nos idées que nous voulons rassembler d'une manière cohérente mais les joueurs sont ceux qui font le choix final. Nous plaçons donc de l'importance dans leurs opinions. La vérité, c'est que nous travaillons à faire en sorte que le jeu soit apprécié par le public.

Les talentueux vidéastes de la chaîne YouTube Archipel ont profité du Tokyo Game Show de septembre dernier pour parler avec Toshihiro Nagoshi, des réactions, souvent négatives, des joueurs à la présentation du gameplay RPG au tour par tour de Yakuza 7. D'après le créateur de la série, ces retours étaient attendus chez SEGA. Mais pour lui, la peur de la critique ne peut pas influer sur toutes les décisions :Ces déclarations montrent clairement un Toshihiro Nagoshi tiraillé entre l'envie de son studio de faire ce qu'elle veut et le besoin d'être un minimum diplomate. Reste maintenant à voir comment le public, et particulièrement le public occidental, accueillera Yakuza 7 lors de sa sortie.Pour rappel, Yakuza 7 sortira au Japon le 16 janvier prochain. En occident, les joueurs savent simplement que le jeu sortira sur PS4 courant 2020.