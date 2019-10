Madj Bakar, vice-président du pôle ingénierie chez Google a en effet accordé une interview au magazine, et ses propos ont été relayés par PCGamesN. On apprend ainsi que les responsables de Stadia pensent que le service sera plus réactif que n'importe quelle console dans l'année ou les deux ans à venir :



"Au bout du compte, nous pensons que dans un an ou deux, les jeux fonctionneront plus vite et se seront plus réactifs avec le cloud que localement, quelle que soit la puissance de la console."



Encore interrogé sur les différences de connexion et de débit dans les foyers, Bakar a répondu que la société avait imaginé de nombreux moyens de contourner la latence, notamment en utilisant le deep learning et des technologies prédictives.



Par exemple, on nous parle de "latence négative", qui consiste à, par exemple, légèrement augmenter le framerate le temps d'une action ou prédire l'action que va réaliser le joueur. Si on ignore encore de quoi il en retourne exactement ni même si c'est fonctionnel, le service devrait être en mesure de deviner quel imput va être fait afin de l'exécuter plus rapidement dès que le joueur agira.