D'après un rapport publié par Streamlabs et Newzoo pour le troisième trimestre, le nombre d'heures vues sur la plateforme a diminué de 10,6%, alors que le nombre d'heures diffusées a augmenté de 188% sur la même période. Par ailleurs, le nombre moyen de spectateurs par chaîne est passé de 8,9 à 2,7 depuis le dernier trimestre. Du côté de Twitch, c'est un peu l'inverse. Ainsi, le nombre d'heures visionnées a augmenté de 4,5%, mais le nombre d'heures diffusées continue de diminuer par rapport au premier et au second trimestre, tandis que la moyenne de spectateur par chaîne a augmenté de 3,6% pour atteindre une moyenne de 28,2.