Réalise par : Todd Phillips

(Trilogie : Very Bad Trip)



Synopsis : Le film, qui relate une histoire originale inédite sur grand écran, se focalise sur la figure emblématique de l’ennemi juré de Batman. Il brosse le portrait d’Arthur Fleck, un homme sans concession méprisé par la société.



Allociné

Joker plonge son regard noir dans le rêve américain et redonne du sens aux comic book movies. Immanquable.C’est un violent appel au chaos et à la sédition dans une société qui méprise et détruit les plus vulnérables. Il agit tel un poison qui infuse lentement et grave en lettres de sang le cri de désespoir du futur ennemi juré de Batman. Joaquin Phoenix exécute une nouvelle performance hallucinante, comme possédé.Grâce à une mise en scène étonnante et une performance ahurissante de Joaquin Phoenix, l’œuvre de Todd Phillips s’impose comme un long-métrage unique.Le choc visuel passé, on cogite longtemps après la projection.Grand film sur la folie d'un personnage en quête d'identité (...) Joker, avec un plaisir sardonique, dérègle les codes lénifiants du blockbuster.Un immense film politique sous influence scorsesienne assumée, porté par l’interprétation démente de Joaquin Phoenix.Joker est un soubresaut de Hollywood, ce cadavre fardé qui prouve quand il veut qu’il peut encore faire un peu de cinéma.Malgré ses imperfections, "Joker" est un véritable séisme pour les films du genre. Un brûlot radical contre les médias, les élites politiques et la société retournant le rêve américain en cauchemar brutal, sanglant et macabre. Un film puissant mené par un Joaquin Phoenix habité et monstrueux.Todd Phillips filme une version sociopoétique du personnage, incarné magistralement par Joaquin Phoenix.Ce récit d’une perdition implacable, signé par l’inattendu Todd Phillips, est dominé par un Joaquin Phoenix sensationnel.POUR : Est-il besoin de préciser que Joker doit beaucoup à la performance impressionnante de Joaquin Phoenix ? Ce n’est pas uniquement l’expressivité de son visage (masqué ou non) qui bluffe, mais tout son corps (amaigri de 23 kilos !), que l’on voit se métamorphoser.CONTRE : Tantôt aphasique tantôt éloquente, selon les besoins des scénaristes, la créature sonne terriblement faux.