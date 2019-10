Sony annonce qu'il n'est plus possible depuis quelques heures de lier son compte Facebook à sa PlayStation 4. En effet, depuis le 7 octobre 2019, les fonctions de partage de la console envers le réseau social ont été désactivées sans que l'on en connaisse réellement la raison. Ainsi, si vous aviez l'habitude de partager des images, des extraits de gameplay ou bien encore l'obtention de vos trophées, il va falloir revoir vos plans pour la suite. Sony s'est fendu d'un communiqué sur son site support dans lequel la firme s'excuse du "désagrément occasionné". "Les fonctionnalités de partage de la PlayStation 4 resteront les mêmes, sauf que Facebook ne sera plus proposé comme destination pour partager des captures d'écran, des vidéos, de la musique, des détails sur les trophées ou des liens vers des émissions de jeu." Dans le cas où des consommateurs utilisaient leur photo de profil Facebook sur PlayStation 4, l'entreprise invite ces derniers à la changer par le biais des avatars ou bien par l'utilisation de l'application mobile PlayStation App.

Who likes this ?

posted the 10/08/2019 at 07:05 AM by gat