Il semble que désormais tous les smartphones android à partir de 5.0 seront compatible Remote Play Ps4. Et via la dernière maj de la PS4. Sauf que perso l'application Remote Play PS4 n'est toujours pas compatible avec android 9 de mon S9. Ca fonctionne chez vous, hors Xperia? Vous arrivez à la DL? A moins que la maj de l'appli soit demain également?

posted the 10/07/2019 at 07:46 PM by jenicris