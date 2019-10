Bonsoir tout le monde, je souhaite revendre ce steelbook et j’aimerai savoir s’il y a un connaisseur qui puisse me conseiller quel prix devrais-je fixer pour ce steelbook qui semble assez rare. J’ai testé à 20 euros sur leboncoin et j’ai déjà pas mal d’acheteurs, donc je pense que je peux relever le prix.J’en ai vu sur eBay et j’en trouve à 50 euros voir même 100 euros !Et puis existe t-il un site référence où son répertoriés les steelbook jeux vidéo ainsi que leur valeur ?