Le jeu fête ses cinq ans aujourd’hui.Au lieu de suivre un chemin prédéterminé, l'intelligence artificielle de l'Alien a été programmée pour chasser activement le joueur par la vue, le son et l'odeur. L’intelligence artificielle de l’Alien a été programmé avec un ensemble complexe de conceptions comportementales qui se déverrouillent progressivement au fur et à mesure qu'il rencontre le joueur pour créer l'illusion que l'Alien apprend de ses rencontres avec le joueur et adapte sa stratégie de chasse en conséquence. Cela inclut la possibilité pour l'Alien d'enquêter sur des "sources secondaires" de perturbations. Par exemple, s'il remarque qu'un casier ou un sas est ouvert, l'Alien cherchera qui l'a ouvert.Bien que le jeu se déroule dans le futur, la technologie utilisée pour le représenter donne l'impression qu'elle a été conçue dans les années 1970 afin de ressembler le plus possible à ce qui a été fait dans Alien - Le 8ème passager. Seuls les objets des années 1970 ou antérieures pouvaient servir de références et, dans de nombreux cas, les concepteurs se sont limités aux outils de dessin utilisés par les concepteurs originaux.Twentieth Century Fox a fourni à Creative Assembly trois téraoctets de données archivées relatives à Alien, y compris des notes sur la conception des accessoires et des décors, des photos de coulisses, des vidéos et les enregistrements originaux des effets sonores du film, pour aider Creative Assembly à recréer véritablement l'atmosphère du film. Parmi les sources fournies par Twentieth Century Fox, on trouve la bande sonore originale du film, sur laquelle les développeurs ont réenregistré plusieurs des bandes originales avec un orchestre complet, dont certains des musiciens qui ont travaillé sur la bande sonore du premier film.Les développeurs étaient frustrés de ne pas pouvoir parler du jeu pendant la sortie d’Aliens: Colonial Marines.L’alien a été conçu de façon à ce qu’il ressemble le plus possible au travail de H.R. Giger. Les développeurs ont légèrement modifié la conception de l’Alien afin qu’il ait des jambes recourbées et non des jambes humanoïdes qu’il a dans le film.La plupart des acteurs d'Alien - Le 8ème passager sont apparus en DLC pour ce jeu, qui comprenait deux missions bonus.La plupart des personnages principaux dont Samuels, Taylor, Waits et Marlow ressemblent à leurs acteurs vocaux respectifs.Marshal Waits est joué par William Hope, qui a joué le lieutenant Gorman dans Aliens - Le retour.[img=400]https://i.pinimg.com/originals/e3/03/ab/e303abf0bfc01d709f7f165c2d30b676.jpg[/im]Yaphet Kotto a admis que la principale raison pour laquelle il a repris son rôle de Dennis Parker dans le DLC Crew Expendable était l’argent.L'Alien émet des sons que le joueur peut écouter pour comprendre ses intentions actuelles. Un cri peut indiquer que la créature est sur le point d'attaquer, tandis que d'autres sons peuvent indiquer que l'extraterrestre a vu quelque chose, est en train de chercher ou a perdu toute trace de sa proie.La conception du personnage Amanda Ripley est basée sur l'actrice galloise Kezia Burrows et l'actrice britannique Elizabeth Inglis dans sa jeunesse. Inglis est la défunte mère de Sigourney Weaver, qui a joué Ellen Ripley dans la franchise du film. La première référence d'Amanda Ripley dans le canon Alien était une photographie d'Amanda qui est vue dans l'édition spéciale prolongée d'Aliens - Le retour, dans laquelle Amanda est montrée comme une vieille femme sur une photo donnée à Ripley par Burke avant la scène de la conférence. Une photo d'Inglis a été utilisée pour cette scène.Le jeu est doté d'un moteur de son dynamique qui modifie la musique et les effets sonores en fonction des actions des joueurs, par exemple s'ils se cachent ou fuient l'Alien.Les niveaux sont conçus pour être non linéaires avec de multiples points d'entrée et de sortie pour chaque pièce, offrant des voies alternatives pour l'Alien et le joueur.Le jeu n’a qu'un nombre limité d'armes à feu, car le studio estimait que les jeux d'action tels que Dead Space ont "marginalisé" les vrais jeux d'horreur.Avant la sortie, Creative Assembly a annoncé qu’il y aurait deux DLC pour toutes pré-commandes. Toutes les personnes qui ont pré-commandé le jeu ont reçu une mise à niveau gratuite vers l’édition Nostromo, qui inclut la mission Crew Expendable qui met en scène l’équipage original du Nostromo. Et les personnes qui ont commandaient l’édition Ripley auprès des vendeurs partenaires ont reçu la mission Last Survivor, dans laquelle Ellen Ripley tente d’installer le système d’autodestruction et de s’échapper à bord du Narcissus.En se cachant des Working Joes qui rôdent, le joueur peut les voir s'arrêter et courir sur place. Il s'agit d'une référence à Alien, dans laquelle Ash fait la même chose avant de surveiller l'équipe d'exploration.Alien: Isolation est un épisode canon à la saga qui est actuellement composé de Alien: Le 8è passager, Alien: Le retour, Prometheus et Alien: Covenant. D’ailleurs il se déroule entre Alien: Le 8ème passager et Alien: Le retour.Creative Assembly a créé entre soixante-dix et quatre-vingts séries d’animation différentes pour l’Alien.Le jeu est dédié à Simon Franco, un programmeur qui est mort pendant le développement du jeu.Le navire qui amène l'enregistreur de vol du Nostromo à la station s'appelle l'Anesidora. C'est un nom alternatif pour Pandora, qui dans la mythologie grecque a été créé par Zeus pour punir l'humanité pour le vol du feu par Prométhée. Il s’agit d’une référence au film Prometheus.Le jeu dispose d'un système d'artisanat qui permet au joueur de créer des armes et des outils pour se défendre. Les objets d'artisanat apparaissent dans des endroits aléatoires, forçant les joueurs à explorer le niveau pour les trouver à chaque partie, au lieu de mémoriser leur emplacement.Comme de nombreux épisodes de la franchise Alien, le jeu contient des références à l’oeuvre de Joseph Conrad. La première est le personnage de Marlow, qui porte le nom d’un des personnages des romans de Conrad. De plus, Sevastapol est appelé “An Outpost of Progress” le titre d’une nouvelle de Conrad.Les claviers montrés connectés aux terminaux d'ordinateur dans le jeu ont une disposition de symboles, et non de lettres et de chiffres.De temps en temps, vous verrez l'affiche d'un chanteur de salon nommé Jean Mollo. Dans la Mission 14, lorsqu'il est nécessaire d'initialiser la séquence de purge d'urgence aux deux terminaux, l'écran utilisé est le même que celui de la séquence de désamarrage dans le film Alien.Les succès et les trophées utilisent les mêmes motifs que les marquages autour du Nostromo.Le décor du jeu était le décor original d'Alien 3 de William Gibson.Le jeu devait avoir une fin différente, Amanda devait accepter le plan de Marlow et aurait demandé plus de temps afin de faire évacuer les survivants.Il y a eu pas mal de niveaux supprimés et d'autres qui ont gagné de l'importance. Parmi ces niveaux, on y retrouve la salle des ordures, un vaisseau avec des tubes cryogéniques et le moteur de distorsion sont brisés ainsi qu'un port d'amarrage pour le vaisseau.À l'origine, le jeu devait se jouer à la troisième personne.