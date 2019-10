Yuzu, l'émulateur pour Nintendo Switch progresse à grands pas et il est désormais capable d'émuler Super Mario Odyssey à 60 images par seconde.L'émulateur Yuzu a récemment fait une grande annonce concernant les évolutions majeures dont il profite. L'émulateur de jeux Nintendo Switch a ainsi réalisé de grands progrès depuis l'année dernière et devient une solution véritablement exploitable pour les joueurs.Désormais,Cela a été rendu possible par le recours à un nouveau procédé d'émulation GPU asynchrone.Les développeurs annoncent également queMalheureusement, tout n'est pas parfaitement émulé sur les jeux Switch : si certains bugs apparaissent encore, une partie des titres restent encore non compatibles ou émulés mais quasi impraticables.