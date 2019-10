Salut les gars,Je propose en ce moment 5-6 PC à prix trés bas, principalement des Dell Optiplex 755 et 380. La raison est que j'en est pas mal à la maison et je compte passé sur du Intel NUC (ou équivalent) pour les besoins de mon laboratoire (virtualisation notamment).Ce sont des PC en socket 755 (Core 2 Duo ou Quad) qui malgré leur age peuvent encore servir notamment dans les domaines suivants :: avec des distro comme Recalbox, Batocera ou Retropie, vous pouvez faire tourner des jeux jusqu'à la Dreamcast, Gamecube et Wii (nécessite un GPU dédié bien sur). En prime, Kodi est installé par défaut.: avec Proxmox, vous pouvez TOUT virtualiser. Que ce soit des machines virtuelles, des conteneurs LXC ou du Docker, vous pouvez vous créer un serveur qui vous offre tout ce que vous souhaité à domicile.: WIndows 10 et les distro Linux fonctionnent parfaitement, surtout avec 8 Go de RAM, un SSD et un GPU low profile.Ils sont à prix bas car le but est surtout de m'en débarrasser et certains ne sont pas tous complets ou ont des défauts (avis aux bricoleurs). Plus d'informations par MP.Il me reste aussi deux Dreamcast HS pour ceux que ca intéresseVoici ce qu'il me reste :- Dell Optiplex 380/8 Go de RAM DDR3/Xeon E5450 3 Ghz (exemplaire : 1)- Dell Optiplex 755/4 Go de RAM DDR2/Core 2 Quad Q6600 2,4 Ghz (exemplaire : 4)Idées de projet :- Station retrogaming avec ou bien Windows 10/Launchbox- Serveur Plex avec un GPU dédié permet de délivrer le contenus à l'ensemble des périphériques de votre réseau local et via internet.- Seedbox avec Radarr/Sonarr/Lidarr/Bazarr/Transmission- Gaming low cost