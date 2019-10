Nous avons un personnage qui vit sous terre. Il est malade et a besoin de médicaments, et Sam peut lui en donner. Puisque cela arrive au début de l'histoire, c'est une nécessité. Après avoir terminé cette quête, le joueur choisit lui-même les actions suivantes : vous pouvez constamment aller voir le vieil homme et porter des médicaments ; vous pouvez lui livrer d'autres objets ; vous pouvez écouter ses histoires du passé.

Mais le joueur avance et s'éloigne constamment du personnage. Et je suis sûr qu'il y a des joueurs qui oublient ce vieil homme. Et alors ils s'en souviendront et y reviendront. Puisqu'ils ne lui ont pas apporté de médicaments pendant tout ce temps, il va mourir d'ici là. De telles actions créent un lien avec le personnage.

Nous espérons vraiment que la signification du lien entre les personnes - comment il se forme, comment il se développe - sera révélée et qu'il sera intéressant pour vous d'y jouer.

A titre d'exemple, Hideo Kojima a parlé d'un personnage dont le destin dépend des actions du joueur.Kojima: