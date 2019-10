Rares sont les cérémonies généralistes qui récompensent les jeux vidéo, mais les scénaristes pouvaient depuis quelques années compter sur la Writers Guild of America, qui a souligné l'écriture de jeux comme Assassin's Creed: Liberation, The Last of Us ou encore Rise of the Tomb Raider.



Mais comme le rapporte The Hollywood Reporter, la WGA ne récompensera pas les scénaristes de jeux vidéo pour l'édition 2020. Pourquoi ? Eh bien, un porte-parole donne un début d'explication, mais affirme que rien n'est définitif.



"Il n'y aura pas de prix d'écriture de jeux vidéo en 2020. Cependant, la catégorie sera rétablie lorsqu'il y aura une masse critique de jeux vidéo couverts par la WGA afin de fournir un processus de sélection de prix significatif."



Visiblement, la Writers Guild of America ne reçoit pas assez de candidatures pour faire une sélection complète du paysage vidéoludique. Lors de la dernière édition, ce sont les auteurs de God of War qui ont été récompensés. Les scénaristes doivent donc désormais se tourner vers les BAFTA Game Awards, en attendant la première cérémonie de l'Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo française.