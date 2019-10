"La réaction des fans sur Android et iOS a été incroyable. Call of Duty : Mobile a déjà dépassé les 35 millions de téléchargements et est en passe de devenir l'application iOS la mieux classée en termes de téléchargements dans 100 pays, non seulement dans la catégorie jeux, mais également dans les classements toutes apps confondues."



Rob Kostich, président d'Activision.