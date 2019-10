56,99€ (FNAC) + 10€ offerts + porte carte offertJ'ai donc annulé ma précommande Cdiscount 51,99€, ça fera toujours 5€ de gagné sur le prochain jeu.De plus, je pense que Death Stranding va continuer à baisser de 2/3€ du côté de la fnac avant sa sortie officielle.

posted the 10/04/2019 at 01:28 PM by ioop