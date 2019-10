Je me suis récemment choppé la Collection of Mana et si Mystic Quest semble nickel, c'est un peu une autre histoire pour Secret et Trial of Mana.En effet quand on joue en mode " flou " le rendu des pixel semblent correct (mais l'image est flou), mais lorsqu'on joue en mode net, ces derniers ont tendance a avoir des tailles variables sans que je comprenne pourquoi.Par exemple sur le premier screen en mode flou les yeux du champi sont nickel, mais sur le second on voit tres bien qu'un oeil est plus fin que l'autre(et lorsqu'on se met a bouger parfois la taille s'inverse).Ce n'est pas quelque chose d'ultra gênant et on y fait pas trop attention en jeu, mais je trouve ça assez étonnant alors que le ratio est le meme. Quelqu'un sait pourquoi ça fait ça ?