Je les est défendu tant d'années lui et ça Carol d'une part car je le trouvais passionné et pour son travail. Carol pour ça passion envers les survival horror dont Resident Evil.



Mais il c'est passé tant de choses...



La désinformation a répétition, les titres pute a clik, des sources imaginaires et erronés...



Je comprends qu'on doit faire sont beurre, gagné de l'argent pour vivre correctement, confortablement, mais de la a ce foutre de la gueule de ceux qui le suivent, c'est vraiment un gros manque de respect.



Mais le pire dans tout ça, c'est en plus ce pleindre après comme ils le font et passé pour limite des victimes, alors que c'est juste le retour de flamme de leurs propres jeux.



Un vieux débat vieux comme le monde , mais mieux vos tard que jamais, juste un petit conseil ouvrez grand les yeux sur ces imposteurs qui renvoie une mauvaise image de notre formidable média !!