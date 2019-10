En attendant DBZ kakarot et en quelques mois tranquillement, je me suis retracé toutes la saga DBZ. Et mon avis n'a pas tellement changé par rapport a l'époque club Dorothée.



Classement de mes arcs préféré :



Numéro 1 arc buu, trop culte, super buu, les fusions, majin Vegeta et sont sacrifice sont combat contre Goku... Super sayajin 3. Le meilleur arc tout simplement.



Numéro 2 arc cyborg, cell, Trunks du futur, le final flash de Vegeta, super Vegeta, Sangohan super sayajin 2 , cell , Picolo vs c17 , le cell game, kaméhaméha père fils. Très bonne arc.



Numéro 3 arc sayajin, Vegeta, nappa, kaio, l'entraînement, kaioken, la mort de Picolo, la rage de Gohan. arc correct.



Numéro 4 arc Freezer le super sayajin, freeza. Malgré tout l'arc le plus décevant pour moi ce commando sans charisme nul au possible, Bulma ne sert a rien , trop de longueur pour rien.



Classement rapide dbs encore frais :



Numéro 1 tournoi du pouvoir de bien beau combat digne de dbz et bien rythmé ( Jiren ce charisme ).



Numéro 2 arc tournoi champa sympa Vegeta a l'honneur et de jolie clins d'œil.



Numéro 3 arc zamazu qui m'a pas mal déçu niveau de la conclusion, et des situations trop téléphoné, réchauffer.





Conclusion :



1- arc buu

2- arc cell

3- arc tournoi du pouvoir

4- arc tournoi champa

5- arc sayajin radditz, Vegeta

6- arc namek, freezer





Je ne parlerais évidemment pas de dbgt totalement nul je ne retiendrais que la sayajin 4 classe et gogeta.