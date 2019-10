Mais(comme d'habitude, j'ai envie de dire), bien sûr d'un jeu à l'autre cela ne sera pas les mêmes arènes comme déjà présenté.Le système de Ligue Majeure et Ligue Mineure est simplement là pour le lore du jeu.(Ce qui aurait pu être cool et pour aller avec ce pseudo système de Ligue, c'est que chaque année, les arènes change de type, malheureusement on peut rêver...)Donc faites comme moi et redescendait la hype venue de fausse information.