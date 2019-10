Il affirme que cette stratégie peut avoir pour effet de doubler l'intérêt de Nintendo et des fans de Nintendo pour un jeu et donc d'augmenter sensiblement les revenus générés par ce jeu.

Virtuos, qui a des studios situés aux quatre coins du monde, planche par ailleurs actuellement sur la version Switch de l'ambitieux RPG The Outer Worlds. Selon Elijah Freeman, n'importe quel jeu actuel peut être proposé sur Switch. Tout est une simple question de temps et de moyens :"Nos partenaires qui ont développé leur jeu original sur PC ou consoles HD, nous disent souvent qu'ils pensent que leur jeu ne tournera pas sur Switch. Si vous donnez suffisamment de temps à une équipe spécialisée, ils trouveront assez d'optimisations techniques et du contenu à faire afin de le faire tourner parfaitement. C'est une simple question de priorités : comment équilibrer la répartition des tâches entre le GPU et le CPU afin d'obtenir le résultat escompté ? Cela peut être particulièrement difficile lorsqu'il s'agit d'un vieux jeu avec un code source archaïque, mais c'est totalement faisable.Cela demande une manière de réfléchir créative en matière de framerate et d'optimisation de la mémoire, en particulier pour les plus grandes maps aux environnements complexes. Nous disposons d'une équipe solide d'artistes techniciens qui réarrangent et rationnalisent le processus de travail. Et nous avons également mis en place une VIP, "very important place" dans la pièce qui correspond en fait à une table sur laquelle sont placées plusieurs télévisions sur lesquelles nous comparons constamment la version Switch d'un jeu à celles d'autres machines. Les progrès que nous avons réalisés nous enthousiasment car nous avons l'impression que nous repoussons les limites de ce qui est possible sur Switch."Le vice-présent de Virtuos va plus loin en affirmant que. Pour lui,. EtSelon lui,