Anecdotes



Chris Sorrell, le créateur de MediEvil décrit le jeu comme une fusion de Ghost’n Goblins et L’étrange Noël de monsieur Jack. Avant de trouver le nom de MediEvil, l’équipe de développement appelé le jeu “Dead Man Dan”.Un objet inutilisé a été retrouvé dans les fichiers du jeu. Cet objet est appelé “Lake Key” qui devait être utilisé dans le niveau “The Lake”.Lorsque le jeu est sorti au Japon, le gameplay et les graphismes ont été modifiés à plusieurs reprises. Parmi ces changements. Le plus visible est le suivant:Sir Daniel Fortesque porte un casque doré (celui dans la cinématique d’introduction) dans le jeu et dans les cinématiques, de plus il est impossible de l’enlever. Selon Jason Wilson, le casque a été ajouté par crainte que le public japonais réagisse mal au design squelettique de Dan et qu’ils ne le voient pas comme un héros.Les développeurs avaient imaginé un niveau où le joueur devait jouer le ver violet qui se cache dans l’orbite oculaire vide de Sir Dan.Un niveau ressemblant au Hall des Illusion a été supprimé. Le méchant de ce niveau aurait dû être une version démoniaque du héros.À l’origine, le jeu devait également être disponible sur PC et la Sega Saturn. Mais après que Sony ait vu une démonstration, il a été décidé de racheter le studio afin que le jeu devienne exclusif à la PlayStation.Il était prévu que Sir Daniel Fortesque soit le boss exclusif à la version PlayStation de Shovel Knight, mais il a été écarté pour Kratos.Le niveau final de MediEvil 2 devait se dérouler au Parlement et avoir comme boss final une version géante de la Reine Victoria.Un troisième opus était prévu pour la PlayStation 2, le nom était MediEvil 3: Fate’s Arrow. Après son voyage dans le temps avec Dan, Kiya est introuvable. Dan apprend plus tard de l'Oracle que Kiya est en fait une sorcière maléfique appelée Kiyante, Reine du Soleil flétrissant. Elle s'associe à Zarok et prévoit d'utiliser sa pierre d'Anubis pour changer le cours de l'histoire, renverser la tendance et aider Zarok à gagner la bataille de Gallowmere.Al-Zalam et la pierre d’Anubis sont tous deux des éléments qui auraient dû être dans MediEvil 3: Fate’s Arrow. De plus, le mini-jeu “Arrow O’ Fate” porte un nom très proche de ce troisième opus annulé.Jason Wilson et Chris Sorrell, les co-créateurs de la franchise, trouvent que l’équipe de développement a fait du bon travail, car le jeu a dû être créé en l’espace d’un an, mais ils étaient tous les deux en désaccord avec certains changements dans l’histoire et dans le gameplay.