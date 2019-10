Sur Twitter, les utilisateurs sont en colère depuis vendredi. À la surprise générale, les équipes de FIFA 20 sont de curieux assemblages entre les équipes de la saison 2018-2019 et celles de la saison 2019-2020. Les derniers transferts du mercato ne sont pas pris en compte, les maillots ne sont pas tous disponibles et le mode compétition (Ligue des Champions et Europa League) affichent les équipes de l'année dernière alors que les tirages au sort officiels ont eu lieu le mois dernier.

Le problème cette année est que rien ne se passe comme prévu. En plus d'être incomplet (les équipes ne sont pas à jour), FIFA 20 est bourré de bugs, frustrant énormément les joueurs. Le plus étonnant est le silence d'EA Sports qui, malgré le lancement de son nouveau jeu phare, ne semble pas du tout pressé de résoudre ces anomies.

posted the 10/02/2019 at 08:15 AM by walterwhite