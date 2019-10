Si vous êtes adhérent Fnac, actuellement la Fnac offre 20€ si vous pré-commandez le jeu. Bien entendu, vous aurez les 20€ une fois le jeu expédié. Le prix du jeu, c'est plein tarif 69,90€ mais on sais très bien que le prix du jeu va baisser d'ici sa sortie, probablement autours de 59,99€, voir 54,99€ du côté de la Fnac.Vu le nombre de vente potentiel du jeu, c'est sur que son prix au lancement va chuter au tarif que je viens d'indiquer, ça va se faire la guerre entre la fnac, amazon et cdiscount.Du coup, on pourra se retrouver avec un jeu à 59,99€ (voir 54,99€) + 20€ offerts, un bon plan donc ! (car on paye pour les pré-commandes le prix le plus bas, si le prix baisse entre le moment de la commande et sa sortie). Et de plus, c'est débit à l'expédition, donc on peut toujours annuler la commande si son prix ne chute pas dans les semaines à venir. Mais de toute manière, ce n'est jamais + de 59,99€ pour un gros jeu PS4 du côté de la Fnac (à la sortie du jeu).