Monolith Soft has vient d'ouvrir son site des 20 ans d'existence. En effet le studio derriere Baiten Kaitos, Xenosaga, Soma Bringer, Project X Zone et bien sur Xenoblade est née le 1er Octobre 1999.En plus des messages de Hirohide Sugiura, Tetsuya Takahashi et Yasuyuki Honne vous pouvez y decouvrir ces 2 artworks.