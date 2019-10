Le jeu est maintenant dispo dans la section Freetoplay du ps store.



On retrouvera des Mobiles Suits personnalisables et améliorables en dépensant les points et les jetons accumulés au fil des parties dans le camp de base, qui sert également de hub social. Bandai Namco promet un jeu en constante évolution grâce à des évènements spéciaux et l'ajout régulier de Mobile Suits, niveaux et objets cosmétiques supplémentaires.





A peu près 14 GO a télécharger...