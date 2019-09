Celesto bonjour les amis des internetsC'est LA nouvelle incroyable et magique du jour qui va retourné l'industrie.En effet nous apprenons aujourd'hui même en direct live de mes sources vieilles des 135 ans de métiers de journaliste célesto-cosmique qui m'ont appelées en conf call ce matin même a 6H30 en world premiere exclusive :Sony sort un premier jeu sur Switch !http://www.gameblog.fr/news/86039-sony-va-sortir-un-jeu-sur-nintendo-switch-ps4-et-pc-infos-etEn effet le jeu "Giraffe and Annika", édité par Sony, va bientôt arriver sur Nintendo Switch !Alors est-ce la le début d'un rapprochement historique entre Sony et Nintendo ?Verras-t'on bientôt le PlayStation Now sur Switch ?Est ce que The Last of Us Part II aura droit a un portage Switch ?Et si Ghost of Tsushima était si long as arriver justement parce qu'ils préparaient une sortie Switch simultanée ?Eh surtout, voilà déjà une possibilité que je vois arriver :Imaginez, nous sommes a l'E3 2020Sony PlayStation fait son grand retour sur scène et la, après une conf PS5 solide, arrive sur scène un "One More Thing"Non pas un jeuMais un hommeEt pas n'importe quel homme :Shigeru Miyamoto sur scène a la conf E3 Sony PlayStation de 2020 c'est ma prédiction basée sur mes investigations de mec qui boit de l'eau de source depuis 25 ans !Euh, je veux dire basée sur mes sources issues de 175 ans de métier.MAIS ATTENTION, ATTENTION CELA DIT :N'oubliez pas évidement :LES PLANS PEUVENT CHANGER !!!!Tout ça évidemment bouge et la vérité d'un jour n'est pas forcément celle du lendemain qui n'était déjà pas forcément celle de l'avant-veille la veille non plus a la base !Mais tout de même, les choses bouges c'est, je le crois, irréfutable, et, attendez que je trouve encore une banalité quelconque a sortir pour atteindre le nombre de caractère minimal suffisant pour avoir droit a 2 encarts pubs sur Gamekyo ça ne devrait pas tarder en fait attendez... Ah la voilà c'est bon !Eh bien surtout abonnez vous, mettez un pouce bleue, faite des dons, abonnez vous aussi a ma cloche et cliquez sur ma femme...Et vive notre PA$$ION DU JEU VIDEOEt gros bisous bien évidemment a mon partenaire sans qui je ne boufferais que des pâtes : Carrefour !