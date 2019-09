Le jeu qui a pulvérisé tout les records de ventes sur NDS (et pas mal bidé sur 3DS) est de retour sur Switch pour une sortie prévue le 27 décembre au japon. Est-ce le jeu qui va convaincre les plus de 90 ans à se prendre une Switch?

posted the 09/30/2019 at 08:33 AM by xenofamicom