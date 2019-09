Alors que ce genre de concept est à la mode dans beaucoup de franchises, les développeurs du studio profitent d'un passage au micro d'IGN pour expliquer qu'opter pour un monde ouvert enlèverait tout sentiment de tension et ruinerait l'expérience de jeu proposé par le titre.



"OK, va le sauver tout de suite ... ou faites ces 10 autres choses à côté avant d'allez le sauver, vous perdez la tension de la situation."



Neil Druckmann, directeur créatif du soft précise néanmoins que le jeu proposera des espaces plus ouverts que dans le premier épisode et que l'aventure nous fera basculer d'étroites zones linéaires à des lieux possédant plus de choix optionnels malgré tout afin de proposer un récit parfaitement rythmé.



"Selon l'endroit où vous vous trouvez dans l'histoire, nous pouvons ouvrir les choses de manière significative et dire: Voici quelques éléments facultatifs que vous pouvez explorer, des histoires secondaires, ou vous pouvez aller directement à côté de votre objectif. Mais la tension n'est pas élevée et, à mesure que la tension monte, nous pourrions resserrer les choses, vous pourriez jouer un scénario très scénarisé, écrit par Naughty Dog. Et nous savons que nous pouvons aller dans les deux sens selon le besoin de l'histoire."

Carnet des développeurs ci-dessus concernant la démo présentée aux médias mardi dernier.