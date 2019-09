Moi et mon pote et aussi des utilisateurs de reddit ont à constaté qu'en rentrant les codes de précommande ( 3 packs FÛT) on a constaté que le code donné accés carement à Fifa 20 dans sa compléte édition.Je ne sais pas si EA va faire quelque chose ( je pense que oui) mais dans l'immédiat j'ai la version dématérialise à l'oeil.Vérifier vos mails