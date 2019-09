Bonjour,, le, annoncé à l'et qui initialement devait, vient d'êtrePas d'inquiétude à avoir pour les plateformes car il est toujoursPour vous faire patienter, voici laqui vient d'être dévoilée.Et pour rappel 13min de Gameplay venant de la Gamescom 2019

Like

Who likes this ?

posted the 09/29/2019 at 03:44 PM by arquion