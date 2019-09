A L’époque ou les nfs étaient vraiment bien sans scénario a la fast and furious.

Entre ce jeu et les burnouts sur ps2 j'aimerais tant rejouer a ces jeux.

Et concernant le nfs no limits sur mobile quand pensez vous ?

J'ai joue un peu et les courses sont vraiment trop courte je suis pas allé loin dans le jeu mais c'est vraiment comme ça ou le gamplay a change depuis ?