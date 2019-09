Le fameux Switch Custom Firmware Xecuter SX OS a été finalement mis à jour en v2.9 beta, le 27 septembre, il est donc compatible avec le dernier firmware v 9.0.0 de Nintendo Switch. La même question se poserait: est-ce qu'il faut mettre son sx os à jour vers 2.9? comment ça fonctionne sx os v2.9 sur switch 9.0? On verra dans ce blog!https://www.love-gamecard.com/flashcarder/19_SX-OS-v2-9-Beta-finalement-disponible-pour-cr.htmlIl est vrai que sx os v2.9 est compatible avec switch 9.0 mais malheureusement, la Team xecuter a fait pas mal d'erreurs sur cette version, elle a laissé pas mal de bugs dans la 2.9 Beta. Les quatre les plus importants sont:1. La première des erreurs est que ChoiDuJourNX est tout simplement inutilisable, il faut repasser par la 2.8 Beta ou attendre une mise à jour. Dans ChoiDuJourNX il y a une une vérification bis_protect qui est en conflit avec SX OS 2.9.2. La seconde bévue est que les SuperXCI ne fonctionnent plus sous SX OS 2.9 Beta, comme la grande majorité des titres sont des SuperXCI cela va vite être dérangeant.3. Le support USB des disques durs est désormais corrompu sous SX OS v2.9 Beta !4. Si avec tout cela vous n'avez pas brické ou que vous n'êtes pas gêné dans votre utilisation, sachez que hexkyz vient de confirmer que cette mise à jour de SX OS 2.9 Beta brûle les eFuses ! Le loader XCI n'a pas été mis à jour correctement, les fusibles efuses LOTUS sont donc également brûlés, ce qui rend impossible l’utilisation de cartouches lors d’un downgrade ultérieur.De nombreux retours très négatifs sur cette version !Pour plusieurs raisons, nous vous déconseillons de télécharger ou faire cette mise à jour !

posted the 09/29/2019 at 07:49 AM by switchmodder