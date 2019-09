Annoncée à la conférence D23, la série pour Disney + consacrée à Obi-Wan Kenobi n'avait pas encore livré beaucoup d'informations.



C'est chose faite avec l'arrivée d'une réalisatrice et d'un scénariste. En effet, le site officiel Star Wars annonce que c'est Deborah Chow qui a été choisie par Lucasfilm pour réaliser la série dans laquelle Ewan McGregor reprendra son rôle.



Réalisatrice sur la série The Mandalorian, Chow a toute la confiance de Kathleen Kennedy :



"Nous voulions vraiment choisir un réalisateur capable d'explorer à la fois la détermination discrète et la richesse mystique d'Obi-Wan d'une manière qui s'intègre parfaitement à la saga Star Wars. En me basant sur son travail phénoménal dans le développement de nos personnages dans The Mandalorian, je suis absolument convaincue que Deborah est la bonne réalisatrice pour raconter cette histoire."

De plus, la série se dote d'un scénariste et c'est Hossein Amini (scénariste de Drive et de la série L’aliéniste) qui aura la lourde tache de raconter ce qu'il a bien pu arriver à Obi-Wan pendant son exil sur Tatooine.



A noter que McGregor, Amini et Chow seront producteurs exécutifs aux côtés de Kathleen Kennedy, Tracey Seaward et John Swartz. Jason McGatlin sera co-producteur.