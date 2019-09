Le studio californien a choisi d'utiliser une nouvelle technologie nommée "Motion matching", que certains d'entre vous ont notamment pu voir à l'oeuvre sur des titres comme For Honor. Anthony Newman (co-directeur du jeu) nous explique son fonctionnement :



"Plutôt que d'utiliser une animation pour chaque mouvement, ce que nous faisons c'est d'utiliser la motion capture pour capturer les mouvements d'un acteur en train de se déplacer de toutes les manières différentes : vers l'avant, en arrière, en tournant, toutes les étapes donc, puis ensuite le système partage tout cela en de nombreux petits éléments. L'agorithme ne choisit ensuite pas une seule animation à jouer, mais 3 ou 4 qu'il exécute conjointement en faisant en sorte qu'elles se mélangent pour obtenir le mouvement le plus parfait possible."

L'idée semble si intéressante qu'il paraît étonnant de ne pas la voir plus souvent utilisée par l'industrie, au regard de la plus grand fluidité qu'elle permet d'apporter aux animations de l'ensemble des personnages du jeu, qu'ils soient ici humains, infectés, chiens ou chevaux. Là aussi, Anthony Newman justifie ce choix par la difficulté de l'intégrer et de la faire fonctionner correctement :



"C'est un système avec lequel il est difficile de travailler. Il est lié au concept de Machine Learning : vous devez croire le fait que le système sait ce qu'il fait, car vous ne lui dites jamais directement "fait ça". Vous devez mettre tout ça en place et espérer que le système saura comment l'utiliser."

Mais ce n'est pas la seule nouveauté à laquelle il faut s'attendre : The Last of Us est sorti à la toute fin de la génération PS3, il en sera très probablement de même pour son successeur avec celle de la PS4. Grâce à l'expérience apportée par leur travail sur Uncharted 4 : A Thief's End et Uncharted : The Lost Legacy et une vision complète des capacités de la dernière-née de Sony, Naughty Dog s'est même permis une petite folie supplémentaire en terme d'animations.



"Un autre élément cool que nous nous sommes permis de faire car nous avons maintenant une maîtrise complète de cette génération de consoles, c'est la déformation des muscles. C'est quelque chose que vous verrez principalement sur les chevaux et les chiens, sur lesquels c'est plus évident. Lorsque le cheval bouge, vous pouvez voir ses muscles onduler sous sa peau : leur volume va donc grossir ou se réduire selon le mouvement du cheval."

Enfin, en plus des animations, une autre technologie d'ordre sonore et répondant au doux nom de "Murmurations" accompagne les nouvelles aventures d'Ellie :



"Nous avons un nouveau système audio nommé "Murmurations", qui garde une trace de votre fréquence cardiaque. Donc quand Ellie court, sa fréquence cardiaque augmente et vous remarquerez en jouant que si vous sprintez, son souffle va davantage augmenter puis se réduire progressivement. Et tout ça car en fond, le système garde une trace de sa fréquence cardiaque et adapte le son de son souffle en permanence. C'est donc un niveau de technologie qui va au delà du simple "joue ce son à tel moment" : l'ensemble du système nous permet d'avoir un comportement émergent avec exactement le bon dosage du son au bon moment."