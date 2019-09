Le constructeur vient en effet de dévoiler le 8BitDo Lite Bluetooth Gamepad, une manette pensée pour les Switch Lite, proposée en jaune ou turquoise et qui a la particularité de ne pas inclure de joystick. Non, ici, ce sont deux D-Pad qui sont présents sur la manette sans fil, qui se connecte en Bluetooth à la console et qui se recharge en USB-C. Elle est même compatible PC, Android et Xbox One. La forme est quand même très particulière.



Le 8BitDo Lite Bluetooth Gamepad sera disponible plus tard dans l'année 2019, au prix de 25 $.