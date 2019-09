Cela fait quelque jours que j'ai vu ça, je trouve ça quand même impressionnant qu'un jeu purement solo soit toujours autant streamé plus d'un an après en comparaison d'une des plus grosses IP multijoueur que Microsoft vient à peine de sortir. Comme quoi ce ne sont pas forcément les jeux "multi service" qui profitent du plus grand battage auprès des joueurs...(évidemment ça varie selon les jours, ce n'est pas fiable comme donnée entendons nous bien mais je trouve que cela montre une certaine tendance auprès des joueurs... qu'en sera t'il pour TLOU2 et Halo Infinite ?)