Comme vous le savez, le prochain animé Pokémon a été teasé en montrant toutes les régions.Sacha ayant enfin gagné une ligue Pokémon, celle d'Alola, on pouvait penser qu'il irait prendre sa retraite...Mais d'après les visuels suivant, cela ne sera malheureusement pas le cas, et l'animé à l'air du même niveau que la précédente, et ça fait assez peur.Sacha n'a toujours pas grandi et semble au contraire faire encore plus jeune et donc plus gamins...Je précise que les images suivantes n'ont pas été confirmées, il se pourrait éventuellement qu'elles soient fausses.