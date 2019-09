Alors il s'agit d'un live spécial. Vraisemblablement pas de gameplay, le livestream de 24h non-stop se déroulera in-game dans une forêt appelé Forêt de Lumirinth, certainement la forêt avec les champignons colorés visibles sur la carte de Galar. Et divers Pokémon devront être observable (dans leur état naturel).Le livestream aura lieux le 4 octobre prochain, au alentour de 14h-15h sur les chaines Twitch et YouTube de Pokémon.

Bonjour ! Je m'appelle Sonya, et je suis une chercheuse spécialisée en Pokémon. Ici, à Galar, je conduis notamment des recherches pour ma grand-mère, la Professeure Magnolia. Je vous envoie ce message parce que j'ai besoin de votre aide pour mes recherches. La semaine prochaine, nous allons installer une caméra dans une zone étrange de Galar appelée la Forêt de Lumirinth. Cette caméra diffusera des images en direct de la forêt. La diffusion durera 24 heures. N'hésitez pas à passer si vous avez un peu de temps ; cela me serait d'une grande aide ! Merci d'avance !

