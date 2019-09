Nous voulions aborder le multijoueur dans The Last of Us: Part II.



Comme nous l'avons dit, Part II est de loin le projet le plus ambitieux que Naughty Dog ait jamais entrepris.

De même, au fur et à mesure que le développement a commencé sur l'évolution de notre Mode Factions(le multijoueur du premier opus), la vision de l'équipe s'est développée au-delà d'un mode additionnel qui pourrait être inclus avec notre grosse campagne solo.

Soucieux de soutenir les deux visions, nous avons fait le choix difficile que The Last oF Part II, n'inclurait pas un mode en ligne.



Cependant, vous finirez par découvrir les fruits de l'ambition en ligne de notre équipe, mais pas dans le cadre de The Last of Us Part II. Le moment et le lieu de sa réalisation restent à déterminer. Mais rassurez-vous, nous sommes aussi fervents des factions que le reste de notre communauté et nous sommes impatients d'en partager plus quand ce sera prêt.

