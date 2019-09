Le Roman Noor Filistine

Bonsoir à tous et à toutes !Voila je vous pond cette article pour vous présenter mon projet de roman sur lequel je travaille dès que j'ai un peu de temps à lui consacrer.Alors tout d'abord il faut savoir que ce roman n'est pas l'envie d'un jour mais une envie d'écrire cette histoire depuis maintenant 2011.C'est un vrai projet me tenant à cœur et je veux aujourd'hui faire part de mon idée avec vous et voir ce que vous pouvez en pensez. Le titre du roman est Noor FilistineDonc passons sans plus tarder à une présentation du synopsis.Leest une nouvelle source d’énergie découverte dans les eaux du jeune royaumequi est dans une période de prospérité.Cette énergie est inépuisable et fait beaucoup d'envieux à travers le globe.Mais il est rapidement découvert que les'il n'est pas raffiné transforme toute personne entrant en contact direct en affreuse créature de cristal.Le royaumese fera attaqué par une armée inconnue , entraînant le vol duet la destruction d'une bonne partie du pays.Après cette terrible attaque un climat de méfiance s'installera dans la communauté internationale car aucun responsable ne fut trouvé , n'importe quelle autre pays aurait pu être à la placeet surtout certaines nations après l'attaque obtinrent mystérieusement duC'est alors l'avènement desqui bien qu'existante avant cette événement prirent une place de première importance car utilisé par différents pays pour mener des guerres ou autres opérations contres les autre anonymement dans l'espoir de récupérer duNous suivronsle chef d'élite d'une troupe dequi sera chargé de sauvéla jeune fille du fondateur de sa SMP. Cette rencontre changera la vie de Noor qui devra se découvrir , découvrir le monde qui l'entoure et trouver sa voie.Donc voila pour le synopsis j'espère qu'il donne envie d'en découvrir plus car il ne représente qu'une infime part du roman et je pense que c'est le but de tout synopsis c'est de créer la curiosité.Pour mes inspirations elles puisent bien entendu dans les jeux vidéo , manga , livre ou film que j'ai pu découvrir et apprécier (MGS , The witcher , American Psycho , Le seigneur des anneaux et bien d'autres...)Le roman contiendra beaucoup d'actions dont de nombreux combat à l'arme blanche , du suspense , des révélations en bref tout un programme mes amis.L’héroïne principale est la jeune fille Noor âgé de 20 ans et qui à était coupé du monde depuis sa tendre enfance jusqu’à maintenant ce qui fait qu'elle ne connait rien au monde réel et va devoir faire face à bon nombre de situations qu'elles soient agréables ou difficiles et grandir pour survivre.Mon autre inspiration principale est ma religion , en effet je suis de confession musulmane et je suis croyant. Je souhaite mélanger les croyance islamiques à mon roman par exemple nous musulmans croyons à l'existence des djinns , ce sont des êtres fait de feu que nous ne pouvons pas voir mais qui vivent bien avec nous.Et bien mon roman comportera des Djinns qui interviendront un moment ou un autres dans le roman est ce de manière importante.Et tout comme moi Noor est de confession musulmane cependant n'ayant reçu aucune éducation en la matière elle n'est pas pratiquante , ce détail aura son importance dans le récit. Alors mon roman est loin d'être un récit sur la religion absolument pas car j'ai une vrai aventure en tête et je mettrais mon récit dans la catégorie science fiction-aventure même si je dois bien avouer que j'ai pris de beaucoup de genre pour mon récit. En revanche il me permettrait de parler de manière différente de l'islam et pourquoi pas d'apporter un regard nouveau sur cette religion car c'est un sujet qui me tient à cœur sans me lancer dans un essai philosophique mais en proposant une aventure plaisante.Actuellement j'ai trois 3 tome en têteIl est déjà écrit en version papier et fait presque 300 page je l'ai débuté en 2015 et terminé en 2016.il doit maintenant maintenant être tapé sur l'ordinateur et surtout subir de nombreux changement dans l'écriture mais globalement une grosse partie du travail est faite dessus. Pour un premier tome je souhaite vraiment rester sur un récit de 200 à 300 page je pense que pour un lecteur occasionnel c'est un nombre de page tolérable surtout quand c'est le premier tome d'une trilogie et que le lecteur est préparé pour la suite.L'écriture sur papier à débuté en 2016 et continue encore aujourd'hui faute de temps à lui consacrer mais ça avance doucement mais surement et j'ai déjà préparé le dérouler de tout le tome dans son intégralité.Ce tome devra faire entre 500 et 600 pagesLa fin des aventures de Noor est déjà dans mon esprit maintenant plus qu'a y parvenir ce qui est plus facile à dire qu'a faire mais avec le temps j'espère y parvenir.Enfin ce tome devra être le plus long mais aucune idée pour l'instant de combien de page.Et gamekyo dans tout ça ? et bien je souhaiterais publier des chapitres du premier tome sur le site au fur et à mesure de le tapé sur l'ordi pour récolté vos aviset avoir une idée de la réception qu'il pourrait avoir.Alors pas tous bien évidemment mais assez pour que cela puisse peut être vous faire rentrer dans le récit.Dans tous les cas merci d'avoir porter votre attention sur mon article et du temps que vous m'avez accordez en espérant que j'ai pu être le plus clair possible.Votre ami Ozymandia !