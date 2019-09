Séquence émotion, sortez les kleenex.Le 15 septembre dernier durant le TGS 2019, les Japan Game Awards ont récompensés de nombreux jeux et Smash Bros a raflé de nombreux prix.Sakurai tenait à raconter une anecdote assez personnel sur la raison qui l'a poussé à dirigé le développement de Smash Bros pour la Switch.Comme le dit Sakurai dans la vidéo plus bas,:"faire un Smash Bros (sur Switch) est la dernière mission que feu-Iwata m'a confié"...Ça doit certainement expliquer l'énorme travail sur cette version et les nombreux accords avec les différents éditeurs-tiers pour y inclure des personnages populaires non Nintendo et proposer certainement le plus grand cross-over du jeu vidéo.Et aujourd'hui, à la veille de la sortie de DQXI S, il a été révélé durant le livestream les raisons pour lesquels le jeu à été révélé très tôt sur "NX":Satoru Iwata avait expliqué le concept de la "NX" à Yuji Horii et voulait que DQXI sorte sur la futur hybride.L'équipe en charge ne savait donc rien des capacités de la Switch hormis son concept (une console qu'on peut jouer dans le salon et qu'on peut emmener partout!).Aujourd'hui, les développeurs sont soulagés d'avoir tenu cette promesse avec la sortie de DQXI S et sont tristes à l'idée qu'Iwata n'est plus parmi eux.Tout a été dit sur Satoru Iwata, mais c'est toujours cool de connaitre ce genre d'anecdote (aussi triste soit-elle).